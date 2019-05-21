برنامج الغذاء العالمي: 87 شاحنة مساعدات ما زالت محتجزة في نقاط التفتيش باليمن

أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه يواصل الاتصال بالجهات المعنية في اليمن لإنهاء احتجاز عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية للشعب اليمني.

وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل إن 160 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية كان قد تم احتجازها خلال شهر أبريل، في نقاط تفتيش مختلفة بين الحكومة المعترف بها دوليا والمناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن، مشيرا إلى أن معظم تلك النقاط في محافظة إب الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.

وأضاف فيرهوسل، في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف، أن هناك 87 من هذه الشاحنات المتعاقدة مع برنامج الغذاء العالمي التي تحمل مساعدات البرنامج، وكذلك الإمدادات الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لا تزال رهن الاحتجاز عبر نقاط التفتيش تلك في محافظتي إب والبيضاء اليمنيتين.

ولفت المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إلى أن هذه الشاحنات تحمل دقيق القمح والزيوت النباتية والبقول من عدن إلى الشمال.