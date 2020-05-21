تقارير فلسطينية: السلطة ترفض استلام مساعدات طبية إماراتية عبر إسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات طبية إماراتية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي وصلت عبر مطار تل أبيبـ أمس الأول، دون التنسيق معها.

ونقلت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" القول إن الحكومة رفضت استلام المستلزمات الطبية التي تبرعت لها دولة الامارات والتي وصلت على متن طائرة إماراتية حطت في مطار بن جوريون في تل أبيب.

وعزت المصادر رفض استلام تلك المساعدات كون الامارات لم تنسق مع دولة فلسطين وأن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسرا للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأشارت المصادر إلي أن اي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع السلطة لا أن تكون من خلال إسرائيل وتشكل "غطاء للتطبيع".

وكانت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية قد أعلنت عن تسيير رحلة من الإمارات إلى إسرائيل، لتسليم إمدادات إلى الفلسطينيين تتعلق بمكافحة فيروس كورونا، في أول رحلة جوية معلومة لشركة مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل.

وأظهرت لقطات مصورة عمالا في مطار بن جوريون في تل أبيب ينزلون صناديق مكتوبا عليها أنها مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمكافحة كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

ونسقت الأمم المتحدة شحنة "إمدادات طبية عاجلة" تبلغ 16 طنا من الإمارات للمساعدة في كبح انتشار مرض كوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صدر عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك المساعدات قد نُقلت على متن رحلة الشحن التي أرسلتها الاتحاد للطيران. ولم يشر بيان منسق الأمم المتحدة إلى شركة الطيران الإماراتية.