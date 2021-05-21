أحزاب مصرية تقدم مساعدات إنسانية باسم الشعب المصري لقطاع غزة

أكدت مجموعة أحزاب مصرية تضامنها مع قطاع غزة وتقديم كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية باسم الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني بالقطاع.

ووصل إلى معبر رفح البري، بعد ظهر اليوم الجمعة، وفد التضامن من مجموعة أحزاب مصرية لإعلان التضامن مع قطاع غزة، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويسري جاسر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، ونواب المحافظة لمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد النائب علاء عابد نائب حزب مستقبل وطن أن هناك مشاركة تضامنية من أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب، مشددًا على دعم جميع الأحزاب المصرية والشعب المصري في تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى التقدير العالمي للرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار.

من جانبه، أكد النائب فايز أبو حرب، نائب مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، أن وفد التضامن يرأسه النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، ويضم 27 نائبًا برلمانيًا ما بين مجلسي النواب والشيوخ المصريين، مضيفًا أن الوفد معه 80 شاحنة مواد غذائية وطبية ومساعدات إنسانية لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة على توفير كل الدعم والمساندة للأخوة الفلسطينيين بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لولا جهوده ما تحقق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن قرار مساهمة مصر في إعادة إعمار غزة لا يصدر إلا من قائد وسياسي حكيم مثل الرئيس السيسي، مشيرًا إلى الدعم المقدم من كافة أجهزة ووزارات الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين باستقبال الجرحى والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وتقديم الدعم من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية.