أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مريضة وينقلها للمستشفى

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استجابت الأجهزة الأمنية بأمن القاهرة، استغاثة إحدى المواطنات، وتم تقديم المساعدة للسيدة المريضة ونقلها لإحدى المستشفيات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، إخطارا متضمناً استغاثة من إحدى المواطنات أفادت بأنها مريضة ولا تقوى على الحركة وترغب فى الذهاب إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقلها لتلقى العلاج بإحدى المستشفيات.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان ورضاء المواطنة، وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.