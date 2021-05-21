الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عسكري حوثي بارز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد مسؤول عسكري بارز في جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، مشيرة إلى أنه متورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة آندريا جاكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، اليوم الجمعة، إنه "بصفته المسؤول العسكري الحوثي الكبير، محمد عبد الكريم الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي ألحقت الضرر بالمدنيين والآن يشرف على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة الإنسانية".

وفرضت واشنطن العقوبات على القيادي البارز في الجماعة، محمد عبد الكريم الغماري، وحملته مسؤولية تنظيم هجمات شنتها القوات الحوثية على المدنيين في اليمن.

وبحسب الوزارة، فإن الغماري أعلى قائد في هيكلية القيادات العسكرية للحوثيين، وهو مسؤول بشكل مباشر عن استهداف مواقع سعودية، وقالت إن أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية في اليمن، وتزيد الأزمة الإنسانية فيها سوءا.

وأوضحت أن الغماري تولى مؤخرا الهجوم الحوثي واسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في مأرب.

ووفقا للوزارة، فقد شارك الغماري بالهجوم على مأرب وصعدة، وفي الاستيلاء على العاصمة اليمنية، صنعاء، في 2014، قبل أن يتم تعيينه رئيسا للجنة الثورية العليا مشرفا للجماعة في محافظة حجة.