روسيا والصين تأملان بهدنة طويلة بين إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وبكين تأملان في التقيد باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين على المدى الطويل.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" وأضافت أن روسيا والصين ناقشتا الأحداث الجارية في الشرق الأوسط اليوم بواسطة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ونظيره الصيني". وأضاف البيان:" خلال هذه المحادثات، رحب الجانبان باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليها بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين الروسي والصيني أعربا عن أملهما في أن يتم احترام وقف الأعمال العدائية بما يهيئ الظروف لحل المشاكل الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة.

يُذكر أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بدأ فجر اليوم الجمعة. وفي وقت سابق .