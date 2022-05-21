توقعات بهطول أمطار في الهند بعد أسابيع من موجات الحر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار على مدى الأيام الخمسة المقبلة، بعد أسابيع من موجات الحر التي اجتاحت البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن الهيئة قولها إنه من المتوقع هطول أمطار في معظم الأجزاء في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والشرقية والجنوبية اعتبارا من اليوم.

وكان طقس حار قد ضرب عدة أجزاء من البلاد، مما عرض حياة الأشخاص والمحاصيل وإمدادات الطاقة للخطر.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى في معظم الأجزاء في شمال غرب الهند، وهي واحدة من المناطق التي تضررت بشدة من الطقس الحار بعد أكثر من شهرين، ربما تتراجع أربع درجات مئوية، في الأيام الثلاثة المقبلة.

وتابعت الهيئة أن درجات الحرارة ستتراجع أيضا في الأجزاء الوسطى من البلاد بعد 24 ساعة.