وزير التموين: العالم يشهد موجة تضخم غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم حاليا نتجت عن أزمات أولها تضخم ما بعد جائحة كورونا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محور الضبعة، اليوم السبت، أنّ نمو الاقتصاد العالمي كان بطيئا خلال الجائحة، ومع بدء التعافي نما الاقتصاد بشكل غير متوقع، فارتفعت أسعار الطاقة، وهو ما مثّل التحدي الأول الذي واجهه العالم.

وأوضح أنه قبل استيعاب هذه الموجة التضخمية، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتحدث موجة تخضم إضافية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكر أن الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر قوة اقتصادية، تواجه مشكلة في التضخم، موضحًا أنها لم تشهد تضخمًا بنسبة تصل إلى 2% على مدار السنوات الماضية لكن النسبة وصلت إلى 8% في هذه الآونة.

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.