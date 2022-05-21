نجوم الفن في الوداع الأخير لسمير صبري: هتوحشنا يا أغلى الناس

وسط أجواء حزينة، شيّعت أمس جنازة الفنان والإعلامي الكبير الراحل سمير صبري، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم نقل الجثمان إلى الإسكندرية ليدفن بمقابر الأسرة بالإسكندرية.

شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفنان الراحل، يلقون نظرة الوداع الأخير، إذ وصل الجثمان إلى المسجد، منهم ليلى علوي، وإلهام شاهين، وميرفت أمين، ونادية الجندي، وأحمد السقا، وداليا البحيري، وهاني رمزي، فيفي عبده، ومنير مكرم، وعمرو محمود ياسين، ودنيا سمير غانم، ورامي رضوان، ومحمود سعد، ولقاء سويدان، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، وعمرو محمود ياسين، وغادة إبراهيم.

كان الفنان سمير صبري، قد وافته المنية أول أمس، عن عمر يناهز 86 عاما بأحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع المرض وترك إرثًا فنيًا كبيرًا، وسوف يقام العزاء يوم الإثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعى عدد كبير من النجوم الفنان الراحل فى لحظة المشهد المؤثر لتشييع الجنازة، حيث قال الفنان أحمد السقا إن الفنان الراحل صاحب فضل كبير عليه وأخ كبير له، وأعماله الفنية سوف تعيش مع الجمهور العمر كله.

وأكدت الفنانة ليلى علوي أن رحيله كان صدمة كبيرة، وكانت هناك صداقة عمر تجمعني بالفنان الراحل وتعلمت اشياء كثيرة فى الفن خلال تلك المرحلة.

وعبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب الفنان الفنان عادل إمام: "وداعا الفنان الكبير سمير صبري.. مع السلامة يا صديقي.. اللهم ارحمه واغفرله وادخله فسيح جناتك".

ونشرت الفنانة يسرا صورة جمعتها به عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري.. إحنا فقدنا قامة فقية واجتماعية عظيمة ولن تعوض.. هتوحشني يا أغلى الناس.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

وكتبت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على إنستجرام: "ترحل الروح نعم وتسافر لكن الحب يبقى.. وأنت كنت الحب والوفاء وشعلة من الإخلاص والإنسانية وكتلة فنية تذوب في كل ما قدمته من أعمال فنية لتبقى في وجدان كل محبيك.. سمير صبري الأخ والصديق والزميل الكبير".