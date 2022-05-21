 الاحتلال الإسرائيلي يجتاح قرى وبلدات في جنين ويعتقل أسيرا محررا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يجتاح قرى وبلدات في جنين ويعتقل أسيرا محررا

أ ش أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 10:52 ص

اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرى وبلدات في جنوب وغرب مُحافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الاحتلال اعتقل الأسير المُحرر إبراهيم فتحي عمور من بلدة يعبد، كما تم اقتحام مناطق رمانة، والطيبة، وزبوبا، وعانين، وام دار، وتعنك، واليامون.

وتصدى أهل جنين لجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم. واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في قرية الطيبة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حواجز جنوب وغرب جنين، أوقف خلالها جنود الاحتلال المركبات وفتشوها.

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