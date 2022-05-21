محافظ أسوان يتابع جهود فرع المجلس القومي للمرأة حول تنفيذ جلسات الدوار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة، بشأن تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان "جلسات الدوار"، مقدما الشكر للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوى الفعال لتحقيق محورى التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بما يصب فى صالح المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الحيوى والهادف، حيث تم تنظيم برامج تدريب ريادة الأعمال والتثقيف المالى، فضلا عن تنظيم العديد من القوافل الثقافية التى تضمنت تنوعا فى الأنشطة الترفيهية والفنية والمسرحية وأمسيات الأسرة المصرية وورش الحكى داخل قرى "حياة كريمة" بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.