دراسة: ارتفاع أسعار النفط يضغط على الأسر الألمانية ويزيد التضخم

يدفع ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في إيران أسعار المستهلكين إلى الارتفاع، فيما تتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشكل خاص، وذلك وفق دراسة صادرة عن معهد الاقتصاد الكلي وبحوث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة "هانس بوكلر" الألمانية المقربة من النقابات.

وقالت خبيرة التضخم في المعهد، زيلكه توبر، إن الإنفاق على الوقود يشكل حصة كبيرة نسبيا من ميزانيات هذه الأسر. ووفقا للدراسة، ارتفع معدل التضخم لدى الأسر المكونة من زوجين من ذوي الدخل المنخفض والأسر أحادية الوالد ذات الدخل المتوسط بمقدار 2ر1 نقطة مئوية لكل منهما، فيما ارتفع لدى الأسر المكونة من زوجين من ذوي الدخل المتوسط بمقدار 1ر1 نقطة. أما لدى الأفراد الذين يعيشون بمفردهم من ذوي الدخل المنخفض أو المرتفع للغاية، فكان الارتفاع أقل.

وفسرت توبر أسباب هذه الفوارق بأن الأفراد ذوي الدخل المرتفع يستهلكون مجموعة متنوعة من السلع والخدمات التي لم ترتفع أسعارها بنفس القدر، بينما لا يمتلك الأفراد الأقل دخلا في كثير من الأحيان سيارات. ووفقا للتحليل، سجلت هذه الفئة أدنى معدل تضخم في مارس عند 1ر2%، في حين تراوح المعدل لدى بقية أنماط الأسر بين 6ر2 و8ر2%.

وأشارت الخبيرة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران دفع التضخم في ألمانيا خلال مارس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، حيث بلغ 7ر2% مقارنة بـ9ر1% في فبراير الماضي.

وتوقعت توبر أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط أيضا على أسعار سلع أخرى مثل النقل والغاز الطبيعي، موضحة أن حجم هذا التأثير يتوقف على مدة الحرب، وقالت: "استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سينعكس على أسعار المواد الغذائية والطاقة المنزلية، ولن يؤدي فقط إلى معدلات تضخم أعلى بشكل ملحوظ، بل سيزيد أيضا من الفجوة الاجتماعية".

وأضافت توبر أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تنفق حصة أكبر نسبيا من ميزانياتها على السلع الأساسية، ما يعني أنه مع ارتفاع هذه الأسعار ستتحمل هذه الأسر أعباء أكبر بكثير مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع.