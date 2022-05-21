عمرو أديب ناعيا سمير صبري: كان واجهة محترمة للفن المصري

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان سمير صبري الذي وافته المنية يوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما متأثرًا بأزمة صحية ألمت به.

وقال خلال برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه ، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «سمير صبري كان إنسانًا رحيمًا ومثقفًا وكان نقيبًا للفن طوال حياته.. اعتنى بالساحة الفنية وكان واجهة محترمة للفن المصري».

وأضاف أن برنامج النادي الدولي الذي كان يقدمه سمير صبري كان بمستوى أمريكي، مشيرًا إلى أنه قدّم حوارات متميزة وتحقيقات تلفزيونية، وعقّب: «كان بيقدم الشيء اللي مكناش بنشوفه في برنامج تاني».

سمير صبري توفي الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ورحلة عطاء طويلة في عالم الفن والبرامج التليفزيونية والإذاعية.

ولد الفنان الراحل سمير صبري، في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من مدرسة فيكتوريا كوليدج، وعُد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية.

كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).

أما في السينما فقد قدم عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة.