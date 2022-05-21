انطلاق الامتحانات العملية بالمدارس الفنية الزراعية بجنوب سيناء

أدى طلاب وطالبات شهادة دبلوم المدارس الفنية الزراعية بجنوب سيناء (نظام الثلاث سنوات)، اليوم السبت، أول امتحانات مواد العملي " تربية نحل، محاصيل، ألبان، أمراض النبات"، وذلك بإدارتي رأس سدر وطور سيناء التعليمية.



وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، امتحانات المواد العملية لشهادات الدبلومات الفنية انطلقت اليوم بواقع 154 طالبًا وطالبة داخل 3 إدارات تعليمية.



ويأتي ذلك بمدارس مصطفى كامل الثانوية الفنية الزراعية بإدارة رأس سدر التعليمية، والثانوية الفنية الزراعية بإدارة طور سيناء التعليمة، والثانوية الفنية الزراعية بإدارة نويبع التعليمية، إضافة لعدد 20 طالبًا وطالبة بامتحان الثانوي التجاري جدارات بإدارة رأس سدر.



وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم السبت، أن غرفة العمليات بالمديرية تواصل عملها لمتابعة سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي وامتحانات العملي بدبلوم المدارس الفنية، ولم تتلق أي شكاوى عن سير أعمال الامتحان، ومن المقرر أن يستأنف طلاب وطالبات المدارس الفنية الزراعية امتحانات العملي غدًا بإدارات طور سيناء، ورأس سدر ونويبع.