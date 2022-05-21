وزير السياحة يبحث تفعيل الحملات التسويقية المشتركة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لمناقشة الحملات التسويقية المشتركة التي تنفذها الوزارة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران الكبرى في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وكذلك الأسواق الجديدة التي تعمل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على التعاون معها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، و يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، و أحمد يوسف مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، و ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع تم أيضا متابعة نتائج الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والتي من بينها حملة "أجازتك عندنا"، وحملة follow the sun.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تقوم بإطلاق العديد من الحملات الترويجية للترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم والاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة،

وقد أطلقت الوزارة مؤخراً حملة ترويجية تحت عنوان "أجازتك عندنا" تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف ٢٠٢٢ مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري، وقد استهدفت الحملة مواقع التواصل الإجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتعد هذه الحملة استكمالا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان follow the sun والتي حققت نجاحاً ملحوظاً ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الامريكية.