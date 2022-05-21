أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عقد اجتماع دولي بشأن أوكرانيا بعد غد الاثنين برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة أكثر من 40 دولة.

واعتبر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ أن القوات الأوكرانية نجحت بدحر الروس عن مدينة خاركيف.. مشيرا إلى أن التقدم الروسي في دونباس بطيئا للغاية وليس ذا أهمية.

وكان البنتاجون قد أعلن أمس الأول الخميس أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ18 مدفع "هاوتزر" ومركبات لسحبها و3 رادارات مضادة للصواريخ كجزء من شحنات جديدة أذن بها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق بأغلبية ساحقة على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية بقيمة نحو 40 مليار دولار إلى أوكرانيا.