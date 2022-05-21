قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن العزاء موجه لكل المصريين في وفاة الفنان سمير صبري الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن سمير صبري كان محبًا للجميع، وتابعت: "كانت حالته الصحية زي الفل لغاية صباح يوم الوفاة.. تناول الإفطار ونام ثم توفي».

وأوضحت أن أعضاء النقابة بالكامل سيحضرون مراسم التغسيل بمستشفى العجوزة في التاسعة من صباح السبت، وأداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بمسجد الشيخ زايد عقب صلاة الظهر، ثم التوجه لمحافظة الإسكندرية لدفنه هناك.

وأشارت إلى توفير أتوبيس لنقل الفنانين الراغبين في المشاركة في تشييع الجثمان، وكل من يرغب أيضًا من أحبابه وأصدقائه.

سمير صبري توفي الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ورحلة عطاء طويلة في عالم الفن والبرامج التليفزيونية والإذاعية.

ولد الفنان الراحل سمير صبري، في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من مدرسة فيكتوريا كوليدج، وعُد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية.

كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).

أما في السينما فقد قدم عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة.