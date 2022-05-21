أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن أولى الرحلات الجوية، التي ستنقل حليب الأطفال من أوروبا إلى أمريكا، ستصل نهاية الأسبوع الجاري، على متن طائرات عسكرية.

وتشهد الولايات المتحدة نقصا نادرا في حليب الأطفال، في أزمة تثير قلق ملايين الآباء والأمّهات في سائر أنحاء البلاد، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري

جاء هذا النقص بسبب مشاكل في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كوفيد-19، إلا أن الأزمة تفاقمت خلال الشهرين الماضيين عقب إغلاق مصنع تابع لمجموعة "أبوت" في ميشيجن وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه في تسببها في وفاة طفلين رضيعين.

إثر ذلك، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنشاء جسر جوي، في محاولة منه لحل أزمة نقص حليب الأطفال.

وكشف بيان للبيت الأبيض صادر أمس الجمعة، أن حليب الأطفال القادم من أوروبا سيصل إلى ولاية إنديانا الأمريكية على متن طائرات عسكرية، نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: "132 منصة نقالة تضم حليب نستله هيلث ساينس -ألفامينو- ستغادر قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وتصل بالتحديد إلى مدينة إنديانابوليس نهاية الأسبوع الجاري".

وتابع: "ومن المتوقع وصول 114 منصة نقالة أخرى من حليب غيربر غود ستارت -إكستانسيف" في الأيام المقبلة".

وإجمالا، ستصل هذا الأسبوع نحو 1.5 مليون قنينة حليب إلى الأراضي الأمريكية.

وكانت الرئاسة الأمريكية ذكرت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن طائرات تجارية ستعمل على نقل الحليب من أوروبا إلى الولايات المتحدة، إلا أنها عادت، يوم أمس، لتقول إنه "لا توجد رحلات طيران تجارية متاحة هذا الأسبوع.. وبدلا من ذلك ستتكلف طائرات القوات الجوية بنقل الدفعة الأولى من الشحنة".