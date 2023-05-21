استقبال حار لفيلم المخرج سكورسيزي الجديد في مهرجان كان

قوبل الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، عن جرائم قتل في عام 1920، التي دمرت محمية أوكلاهوما للسكان الأصليين، بحفاوة بالغة في مهرجان كان السينمائي بعد أن نال تصفيقا حارا من الحاضرين استمر 9 دقائق.



ويشارك في بطولة فيلم Killer of the Flower Moon" كل من ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون، وتبلغ مدة عرضه ثلاث ساعات و26 دقيقة.



وقال سكورسيزي بعد العرض: "كانت هذه تجربة مؤثرة، لا أعتقد أنني مررت بشيء من هذا القبيل من قبل".



ويتناول فيلم سكورسيزي الجديد التحقيق في سلسلة جرائم قتل أثرياء أوسيدج والتي حدثت في مقاطعة أوسيدج. كما يتطرق إلى تأسيس مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف بي اي).



ويعد الاستقبال الحار في المهرجان إشارة جيدة بالنسبة لشركة آبل أوريجينال للأفلام، التي أفادت أنها منحت سكورسيزي ميزانية قدرها 200 مليون دولار لتحويل الكتاب الصادرفي عام 2017 ويحمل نفس الاسم إلى فيلم سينمائي.