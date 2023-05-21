خالد جلال ينافس حلمي طولان على تدريب سيراميكا كليوباترا

فتح مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، خط المفاوضات مع المدربين خالد جلال وحلمي طولان في الساعات الماضية، وذلك من أجل تولي أحدهما القيادة الفنية للفريق خلفًا للتونسي معين الشعباني.

وكان الشعباني قد أبلغ إدارة سيراميكا أمس السبت، بأنه سيرحل عن تدريب الفريق، وذلك من أجل تولي القيادة الفنية لفريق الترجي التونسي.

ويفاوض مجلس إدارة سيراميكا المدربين خالد جلال وحلمي طولان في الوقت الحالي، لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره فيوتشر، يوم الأربعاء القادم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.