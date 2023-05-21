 رئيس قطاع المتاحف ينفي خروج أي قطع أثرية للفحص أو الدراسة بالخارج - بوابة الشروق
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رئيس قطاع المتاحف ينفي خروج أي قطع أثرية للفحص أو الدراسة بالخارج

إسلام عبد المعبود
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 4:59 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 4:59 م

نفى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ما نشرعلى مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات، موكدًا على أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأنه لم يتم خروج أية قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة.

وتابع: نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى التواصل عبر رقم الخط الساخن للوزارة 19654.

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