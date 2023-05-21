رئيس قطاع المتاحف ينفي خروج أي قطع أثرية للفحص أو الدراسة بالخارج

نفى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ما نشرعلى مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات، موكدًا على أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأنه لم يتم خروج أية قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة.

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