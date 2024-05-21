 فخري الفقي: وزارة التموين عليها عبء كبير في ضبط الأسواق - بوابة الشروق
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فخري الفقي: وزارة التموين عليها عبء كبير في ضبط الأسواق

أحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:47 م

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تدعم جهود وزارة التموين في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواجهة ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024-2025.

وأشار الفقي، إلى أن وزارة التموين عليها عبء كبير في ضبط الأسواق والتصدي للمخالفات والمحتكرين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وهى من الوزارات المهمة جدا والحيوية، قائلا: كل الدعم لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الذي يقوم بدور كبير في الوقت الحالي لضبط السوق وملاحقة المحتكرين.

بعدها قال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من اللجان الداعمة لوزير التموين، مشيرًا إلى أنه رجل كفء وأظهر ذلك في كل المواقع التي تقلدها.


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