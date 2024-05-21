طائرات حربية إسرائيلية تقصف 3 منازل في محيط المستشفى الكويتي وسط رفح الفلسطينية

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 3 منازل في محيط المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح الفلسطينية، وذلك حسبما أفادته وكالة «الأناضول».

واستشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الثامن والعشرين بعد المئتين.

وانتشلت طواقم الإنقاذ 3 شهداء وعددا من المصابين، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلا بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين لعائلتي أبو عامر وأبو طير شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنزلين المدمرين.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها صوب بحر مدينة خان يونس.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من الإصابات نتيجة إطلاق نار من طائرة «كواد كابتر» على مجموعة من المدنيين خلف جمعية المعاقين جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وتواصل مدفعية جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35562 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض