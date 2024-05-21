سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة زعم شخص استبدال عملات حال تواجده بمطار القاهرة الدولي، إذ تبين عدم حدوث الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص لادعائه الكاذب.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص زعم خلاله استبدال أمواله من العملات الأجنبية بعملات محلية بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولي؛ للسفر لإحدى الدول الأجنبية.

وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة، وعدم صحة ادعاءات المذكور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.