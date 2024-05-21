 بالفيديو.. كاميرات المراقبة تكذب شخص زعم استبدال عملاته الأجنبية في مطار القاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. كاميرات المراقبة تكذب شخص زعم استبدال عملاته الأجنبية في مطار القاهرة

مصطفى عطية:
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 11:41 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة زعم شخص استبدال عملات حال تواجده بمطار القاهرة الدولي، إذ تبين عدم حدوث الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص لادعائه الكاذب.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص زعم خلاله استبدال أمواله من العملات الأجنبية بعملات محلية بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولي؛ للسفر لإحدى الدول الأجنبية.

وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة، وعدم صحة ادعاءات المذكور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

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