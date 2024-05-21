حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين عند موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية

أعلن حزب الله، في بيان له أن عناصره استهدفوا فجر اليوم الثلاثاء، جنودا إسرائيليين في محيط موقع "الراهب" بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أطراف بلدتي "بيت ليف" و"رامية" في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله"، في بيانه، إنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد مراقبة تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط الموقع وعند الساعة 0230 من فجر يوم الثلاثاء 21-5-2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

وأغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل الماضي، على أطراف بلدتي "بيت ليف" و"رامية" في جنوب لبنان، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية ليل أمس القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الازرق مقابل بلدتي "الناقورة" و"علما الشعب" في جنوب لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان ليل أمس الإثنين أحد عناصرها، وهو قاسم عفيف سقلاوي، من بلدة "دير قانون رأس العين" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 344.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.