ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين على الأقل برصاص قوات الاحتلال

أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 7 مواطنين وإصابة 12آخرين، على الأقل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن من بين الشهداء أخصائي الجراحة بمستشفى جنين الحكومي، إضافة الى طالب ومعلم مدرسة. وأوضحت أن حالة ثلاثة من المصابين حرجة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بدء عملية عسكرية في جنين، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 12 مصابا إلى المستشفى، ثلاثة منهم بحالة خطيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن الهلال الأحمر الفلسطيني القول: "هناك طلاب مدارس بين المصابين في جنين، وجيش الاحتلال يعرقل وصول طواقمنا إليهم".

وأوضحت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، أنه تم إخلاء جميع المدارس في مدينة جنين ومخيمها، باستثناء بعض الطلاب في مدرستي الكرامة والزهراء، لخطورة الأوضاع الميدانية.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ، أن طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لا زالوا محاصرين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة "مستعربون"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تمركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

وباستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.