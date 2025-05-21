نُظّمت مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، قافلة طبية شاملة بمنطقة الشرابية، لمدة 3 أيام، وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية على تقديم خدمات صحية متكاملة ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت المديرية، فى ليان لها، اليوم الأربعاء، أن القافلة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" بالمجان لمختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أنها توفر وسائل تنظيم الأسرة والمشورة للسيدات بجانب التثقيف الصحي والتوعية المجتمعية في مختلف الموضوعات للمواطنين، كأضرار التدخين وسبل الإقلاع عنه، داء السعار وكيفية الوقاية والتعامل مع الحالات المشتبه بها، والتغذية السليمة وأثرها المباشر على الصحة العامة وجودة الحياة.

وأشارت إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية لـ1676 مواطنا ومواطنة تصمنت الكشف عن ٦٣٩ مواطنا، وفحص علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لـ٣١٢ مواطنا، وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ ١٨٥ امرأة، وإجراء الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ ١٣٧ مواطنا، و٥ أطفال تم فحصهم ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر لاضطراب طيف التوحد، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة لـ ٣٩٨ امرأة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الصحة بالقاهرة، الشكر لكافة الفرق المشاركة في تنظيم القافلة، مثمنًا جهودهم المبذولة، لافتاً إلى أن الوصول بالخدمة الطبية المجانية إلى المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، ورفع الوعي الصحي لديهم، يُعد من أولويات قطاع الصحة بمحافظة القاهرة، ويعكس التزامنا المستمر بتطبيق توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية متكاملة لكافة فئات المجتمع.