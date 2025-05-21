مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، مقتل جندي برتبة رقيب أول في معارك جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن جنديًا قتل وأصيب اثنين آخرين، بحالة خطرة، جراء حدث أمني في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر عام 2023، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 857 جنديًا وضابطًا.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في معظم مساحة مدينة رفح وعدد من مناطق القطاع، لا سيما الأجزاء الشرقية منه.

ومنذ 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.