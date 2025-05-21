وزير الرياضة يكرم أبطال مصر في كرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم

كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبطال مصر في كرة السرعة بعد فوزهم بالمراكز الأولى في بطولة العالم الخامسة والثلاثين لفئتي الكبار والناشئين والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة من أكثر من 10 دول حول العالم

جاء حفل التكريم بحضور أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وعدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وحنان عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد المصري لكرة السرعة واللاعبين المكرمين

أعرب أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال مصر في كرة السرعة مؤكدًا أن الإنجازات التي تتحقق في مختلف الألعاب تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية على مستوى الكوادر الفنية والإدارية واللاعبين

وقال الوزير في كلمته إن ما قدمه أبطال المنتخب الوطني في هذه البطولة هو مصدر فخر لكل المصريين ويعكس الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها شبابنا لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية مضيفًا أن الوزارة ستواصل دعمها لكافة الألعاب الرياضية وخاصة الألعاب الفردية التي أصبحت تحقق ميداليات ومراكز متقدمة في البطولات العالمية

كما أثنى على أداء الاتحاد المصري لكرة السرعة تحت قيادة النائب أحمد الخطيب ودوره الفاعل في تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها على المستوى المحلي والدولي

من جانبه عبر النائب أحمد الخطيب عن امتنانه وشكره لأشرف صبحي على رعايته الكاملة ودعمه المتواصل لأبطال مصر في كرة السرعة مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل دفعة معنوية هامة للاعبين ويحفزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى القاري والدولي

وأشار الخطيب إلى أن الاتحاد المصري لكرة السرعة يعمل بكل جهد على نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية سواء داخل مصر أو خارجها معربًا عن التزام الاتحاد بتقديم كافة أشكال الدعم للاعبين سواء من الناحية المادية أو المعنوية بهدف تخريج جيل جديد من الأبطال قادر على تمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية ورفع رايتها عالية بين الأمم

وخلال الحفل قام الوزير بتكريم الجهاز الفني والإداري للمنتخبات الوطنية الذين كان لهم دور بارز في إعداد الأبطال وهم علي جمعة المدير الفني للمنتخبات المصرية ورضوى سليمان الشرقاوي المدرب العام وخالد كامل المدرب وسارة نشأت محمد الإداري

وشمل التكريم نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين أحرزوا المراكز الأولى في البطولة وهم

عمر شريف محروس الفائز بالمركز الأول في منافسات السولو رجال،سلمى بسام محمد الفائزة بالمركز الأول في السولو إنسات ،حازم ياسر المهدي الحائز على المركز الأول في الفردي رجال ،ندى خالد السفري الفائزة بالمركز الأول في الفردي إنسات ،نادر صفا متولي ومنة الله محمد الحديدي الفائزان بالمركز الأول في الزوجي المختلط ،ندى أحمد سلامة وسلمى محمد عبدالله الفائزتان بالمركز الأول في الزوجي إنسات

محمد أسامة عبدالله وعمر نجاح سيد المطراوي الحاصلان على المركز الأول في الزوجي رجال

ميار أشرف رمضان ومحمد إبراهيم ناجي وحبيبة سامح محمود الفائزون بالمركز الأول في منافسات التتابع المختلط

علاء عادل إمام ،وسيم أشرف السيد الحاصل على المركز الثاني في السولو رجال ،خديجة عمرو غانم الفائزة بالمركز الأول في السولو ناشئين ،علا عبد العظيم المنشاوي الفائزة بالمركز الأول في الفردي ناشئات ،يوسف رامي أحمد جلال الحائز على المركز الأول في السولو ناشئين ،سيف إيهاب وحيد الدين الفائز بالمركز الأول في الفردي ناشئين