باريس: إسرائيل رحلت 37 فرنسيا شاركوا في أسطول الصمود إلى تركيا

قال باسكال كونفافرو، ​المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌الفرنسية، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية رحلت ​37 فرنسيا من ​النشطاء المشاركين في أسطول الصمود ⁠إلى تركيا.

وأضاف المتحدث، ​في إفادة صحفية أسبوعية، ​أن الوزارة استدعت دبلوماسيا إسرائيليا كبيرا في وقت سابق ​من اليوم الخميس ​للتعبير عن غضب باريس من ‌مقطع ⁠فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ويظهره ​وهو يستهزئ ​بالنشطاء ⁠المحتجزين، وفقاً لوكالة رويترز.

وأشار كونفافرو إلى أن من ​السابق لأوانه حاليا ​التحدث ⁠عن فرض عقوبات على بن غفير بعد ⁠دعوة ​لذلك من وزير ​الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

ونشر بن غفير في وقت سابق الأربعاء مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في "أسطول الصمود العالمي".

وقوبلت مشاهد التنكيل بالناشطين بردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها: إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.