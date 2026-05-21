محافظ الغربية: التكامل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية يساهم في تحسن الخدمات

- عبدالمعطي يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشكلات الدوائر

ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها؛ وذلك في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى طلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من مطالب الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة مشكلاتهم في مختلف قطاعات المرافق والخدمات.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في سرعة حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن التكامل بين الجانبين يحقق تحسنا ملموسا في مستوى الخدمات والارتقاء بمراكز ومدن المحافظة.

كما أكد محافظ الغربية حرصه على تحقيق تواصل فعال مع جميع الجهات المعنية، وبذل أقصى الجهود للاهتمام بحل مشكلات المواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التنفيذي بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة.