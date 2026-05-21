تركيب 12 شمندورة بحرية في شرم الشيخ لحماية الشعاب المرجانية

انطلقت اليوم أعمال التنفيذ الفعلي لمشروع تطوير ورفع كفاءة الشمندورات البحرية بمختلف مناطق العمل بمحافظة جنوب سيناء، ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية الشعاب المرجانية وتنظيم الأنشطة البحرية والسياحية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأكدت محافظة جنوب سيناء أنه جرى اليوم الخميس الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة 12 شمندورة بحرية بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تستمر الأعمال بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة حتى الانتهاء من تنفيذ ما لا يقل عن 50 شمندورة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع استكمال باقي المواقع تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن المشروع يتضمن أعمال تركيب ورفع كفاءة الشمندورات البحرية بمدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبا على الشعاب المرجانية، والتي تُعد من أهم المقومات البيئية والسياحية التي تتميز بها المحافظة.

وأشار البيان إلى أنه يجري تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص وعدد من المستثمرين والعاملين بالأنشطة البحرية، في نموذج يعكس تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص للحفاظ على البيئة البحرية ودعم الاستدامة البيئية.

كما جرى التأكيد على أن حماية الشعاب المرجانية تمثل مسئولية مشتركة تتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات، في ظل ما تمثله هذه الثروة الطبيعية من أهمية بيئية واقتصادية وسياحية كبيرة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ولفتت إلى أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة المتواصل بالحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بما يدعم مكانة جنوب سيناء كواحدة من أهم المقاصد السياحية والبيئية على مستوى العالم.