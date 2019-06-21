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أشاد الإعلامي رامي رضوان، بتنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الجمعة، «الله الله،الله ينور، الافتتاح راقي وجميل جدًا جدًا».

وأشار إلى الاستعدادات التي أجريت في استاد القاهرة الدولي من أجل افتتاح البطولة، قائلًا: «شكل الاستاد ومحيطه حاجة فخيمة».

وأوضح أن مصر استعدت لتلك البطولة خلال 4 شهور، موجهًا الشكر لكل من شارك في التخطيط والإعداد والتنفيذ.

وانطلقت اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية بعنوان «متجمعين» للفنان حكيم، يعقبها

وتفتتح مصر والتي تقع في المجموعة الأولى مع أوغندا وكونغو، البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة.