إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على انتهاك طائرة مسيرة أمريكية مجالها الجوي

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استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير سويسرا بطهران (بصفتها راعية المصالح الأميركية في البلاد) وسلمته احتجاجا رسميا على انتهاك طائرة أمريكية مسيرة للأجواء الإيرانية.

وسلم مساعد وزير الخارجية والمدير العام للشؤون الامريكية بوزارة الخارجية "محسن بهاروند" خلال لقائه السفير السويسري ، مذكرة احتجاج رسمية على انتهاك طائرة أميركية مسيرة للاجواء الايرانية ، محملا الادارة الاميركية مسؤولية عواقب مثل هذه الاعمال الاستفزازية،حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم الجمعة.

كما دعا مساعد وزير الخارجية الى نقل هذه الرسالة بأن إيران لا تريد حربا مع أي بلد ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، لكن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تطيق أي عمل عدواني وسيتم التصدي له فورا.

من جانبه، قال السفير السويسري بطهران إنه سيبلغ احتجاج إيران إلى المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وتأججت التوترات القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران عقب إعلان الأخيرة عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية دخلت مجالها الجوي أمس الخميس.

من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها اسقطت الطائرة في المجال الجوي الدولي.