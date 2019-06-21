«العربية للتصنيع» تبحث مع وفد مجري إنتاج وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، بيتر كيفك سفير دولة المجر بالقاهرة، ويورج باور رئيس شركة تنجسرام المجرية والوفد المرافق له، فى إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، وخطة الدولة التى تشارك فيها الهيئة العربية للتصنيع، للتوسع فى نشر اللمبات الليد، وكشافات إنارة الشوارع الموفرة للطاقة.

شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي فى مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تبادل الخبرات والتدريب، وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك، خاصة فى مجالات صناعة اللمبات الموفرة للطاقة الليد، وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمبانى، ووسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى عدد من مجالات التصنيع ومنها عدادات المياه والغاز.

وأكد التراس، أهمية تعزيز التعاون مع دولة المجر الصديقة، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، بتعميق التصنيع المحلى لمعدات الإضاءة الموفرة للطاقة، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وأعرب التراس، عن ترحيب الهيئة للتعاون مع شركة تنجسرام العالمية ذات التاريخ العريق فى معدات الإضاءة، مشيرا إلى بحث ضخ استثمارات مشتركة لتلبية الطلب المتزايد من هذه المعدات للمدن والطرق الذكية والعاصمة الإدارية، وكافة مشروعات التنمية المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، نستهدف توفير احتياجات السوق المحلى، وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية، مؤكدا أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للاتحاد الإفريقى يعد حافزا قويا للاستثمار والتعاون مع المجر، وأن التعاون بين البلدين سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلى والعربى والأوروبى.

وعقب تفقدهم خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ومعرض المنتجات، أشاد يورج باور رئيس شركة تنجسرام المجرية بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي ومشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية.

وأضاف: "نتطلع للتعاون والاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لتلبية الطلب المتزايد من معدات الإضاءة الموفرة"، مؤكدا أنها خطوة هامة لتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية بمصر وللمنطقة الإفريقية.

من جهته أكد بيتر كيفك سفير دولة المجر أن التعاون بين القاهرة وبودابست سيشهد تحويلا استراتيجيا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها مصر حاليا برئاسة الرئيس السيسى.