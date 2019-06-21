الرئيس البيلاروسي: بوتين سيحضر اختتام «الألعاب الأوروبية» في مينسك

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل إلى /مينسك/ لحضور حفل اختتام دورة الألعاب الأوروبية والذي يجري في الـ30 من يونيو الجاري في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن لوكاشينكو القول - خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف، في مينسك - إننا "اتفقنا مع رئيس روسيا..ستنظرون في عمل مجموعتنا المشتركة، المعنية بالمسائل المعقدة لعلاقاتنا الثنائية، وتعطون خلاصتكم قبل أن نجتمع مع فلاديمير بوتين.. تقريباً مثل هذا الجدول تم التوصل إلى اتفاق عليه أي أننا (لوكاشينكو ومدفيديف)، نجتمع بالتحديد بعد اجتماع حكومتين، ومن ثم هو يخطط للوصول إلى حفل الاختتام للألعاب الأوروبية.. نحن سنجتمع ونتحدث حول هذا الموضوع وغيرها من المواضيع".

وكانت موسكو ومينسك قد توصلتا في نهاية عام 2018 إلى اتفاق بشأن إنشاء مجموعة لحل الإشكاليات ودفع عجلة التكامل، وفي 8 يونيو قال وزير الاقتصاد في بيلاروسيا، ديمتري كروتوي، إن مواقف روسيا وبيلاروسيا بشأن تعزيز التكامل في المجال الاجتماعي، والصناعة، والأسواق المالية قريبة للغاية.