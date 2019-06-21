قادة أوروبا يفشلون في الاتفاق على هدف التخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن زعماء التكتل فشلوا في الاتفاق على الموعد المستهدف المقترح وهو عام 2050 للتخلص من انبعاثات الكربون (او ما يطلق عليه تحييد انبعاثات الكربون) ، بعد أن عارضت ذلك بشدة بولندا والمجر وجمهورية التشيك.

وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي أن النص التوفيقي الذي اتفق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي يذكر هدف تحقيق التخلص التام من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ، لكنه يذكر التاريخ المستهدف وهو عام 2050 في حاشية.

في وقت سابق من اليوم الخميس ، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي إنه لا يمكنه تأييد هدف عام 2050 دون الاتفاق على تعويض لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الأهداف.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي ان المجر وجمهورية التشيك واستونيا بدرجة أقل أيدت موقفه.

ولا يزال العديد من دول شرق الاتحاد الأوروبي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري،وتدفع بقولها بإن الأهداف المناخية المفرطة في الطموح ستكون مكلفة وتعوق قدرتها التنافسية.

ويعني التخلص من انبعاثات الكربون( او تحييد انبعاثات الكربون) خفض الانبعاثات وتعويضها من خلال تدابير مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينة وزراعة الأشجار.