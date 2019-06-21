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وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية

دمشق - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 6:09 م | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 6:09 م

بدأ وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم والوفد المرافق له زيارة رسمية اليوم /الجمعة/ إلى كوريا الديمقراطية الشعبية تلبية لدعوة من نظيره ري يونج هو.

ويبحث المعلم خلال زيارته -وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)- مع كبار المسؤولين الكوريين مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في كل المجالات.

كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان وزير الخارجية السوري قد اختتم زيارته إلى الصين الشعبية التي استمرت خمسة أيام بحث خلالها مع المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطورات الوضع في سوريا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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