ملايين يتابعون احتفال بريطانيا بالانقلاب الصيفي عبر الانترنت من ستونهنج

تابع الملايين من الأشخاص احتفال بريطانيا بالانقلاب الصيفي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وفي وقت متأخر من أمس السبت عبر الإنترنت من ستونهنج، وهو موقع تراثي عالمي يشتهر بدائرته الحجرية الشهيرة التي يبلغ عمرها 4500 عام.



وقالت هيئة التراث الإنجليزي، التي تدير الموقع التراثي في مقاطعة ويلتشاير جنوبي أنجلترا، في تغريدة على تويتر: "ربما كانت الشمس بعيدة المنال، لكن أكثر من 6ر3 مليون منكم تمكنوا من مشاهدة غروب الشمس وشروق الشمس معنا من ستونهنج!".



وشهد ستونهنج نهاية أطول يوم في عام 2020 الساعة 2144 بتوقيت جرينتش أمس السبت بعد أكثر من 16 ساعة من ضوء النهار والبداية الفلكية للصيف عند شروق الشمس يوم الأحد الساعة 0352 بتوقيت جرينتش.



وقالت الهيئة "إن الانقلاب الصيفي الفلكي هو اللحظة الدقيقة التي نصبح فيها في أقرب نقطة إلى الشمس، مما يمنح نصف الكرة الشمالي أطول نهار ... كما أنه يجعل هذا اليوم هو الذي ننتقل فيه رسميا إلى الصيف".



وكان كهنة الدرويد عادة يتقدمون آلاف الأشخاص للاحتفال بالانقلاب الصيفي في ستونهنج.



واقتصر الاحتفال هذا العام على فعالية عبر الإنترنت بموجب القواعد التي تفرضها بريطانيا مثل دول أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل الحد من تفشي وباء كورونا. ومن المقرر إعادة فتح موقع الدائرة الحجرية أمام الزائرين في 4 تموز/يوليو.



واعتمد الدرويد على عبادة القوى الطبيعية في الممارسات الروحانية والشامانية القديمة في بريطانيا وأجزاء أخرى من أوروبا، وخاصة التقاليد الكلتية.



ويعتقد علماء الآثار أن الدائرة الرئيسية التي يبلغ قطرها 30 مترا في ستونهنج تم بناؤها للاستخدام الديني أو السياسي أو استخدام احتفالي آخر.