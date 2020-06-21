 السعودية تنتزع 1112 لغما في اليمن خلال أسبوع - بوابة الشروق
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السعودية تنتزع 1112 لغما في اليمن خلال أسبوع

لغم - ارشيفية
لغم - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:19 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:19 م
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران/يونيو 2020، من انتزاع 1112 لغمًا .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن "إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 170546 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء".

وأوضحت الوكالة أن من بين تلك الألغام "5 ألغام مضادة للأفراد و 321 لغمًا مضادة للدبابات و 772 ذخيرة غير متفجر ة، و14 عبوة ناسفة".

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