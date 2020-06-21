نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة عن اجتماع عقده مع عدد من قيادات الجيش الإثيوبي (قوات الدفاع الوطني) في قاعة للمؤتمرات بأديس أبابا.

وكتب أبي أحمد يقول: أجريت مع القيادات العامة بقوات الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات.

ولم ينشر أبي أحمد أو وكالة الأنباء الإثيوبية معلومات أكثر حول الاجتماع.

ولم يصدر عن إثيوبيا حتى الآن تعليق رسمي على إحالة مصر قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجشيو وإنهاء المفاوضات الفنية الأخيرة حول قواعد ملء وتشغيل السد دون نتيجة تذكر.

وكان أبي أحمد بالأمس قد قام بعدة أنشطة مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" منها زيارة بعض المشروعات التنموية بأديس أبابا.