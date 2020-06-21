وزير الصحة الإيراني: تفشي فيروس كورونا سوف يستمر حتى عام 2022

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم الأحد إن تفشي فيروس كورونا قد يستمر حتى عام 2022.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن نمكي القول إنه وفقا للتقديرات الرسمية، فأن الإيرانيين سوف "يتعين عليهم أن يعيشوا مع فيروس كورونا عامين آخريين".

وشبه الفيروس بالحيوان، قائلا إنه يمكن أن " يعض ويركل".

ويشار إلى أنه عقب أن تراجعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مايو الماضي، بدأت السلطات الإيرانية في رفض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا . وقد سُمح بعودة العاملين في كل القطاعات تقريبا لأعمالهم.

مع ذلك، قالت السلطات إن عدم التزام المواطنين بإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي بصورة كبيرة أدى لارتفاع جديد في أعداد الإصابات.

ويشار إلى أن إيران سجلت أكثر من 200 ألف حالة إصابة بالفيروس ، و أكثر من 9500 حالة وفاة بالفيروس.