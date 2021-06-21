التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بياتريس واني، وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان، في أثناء الزيارة التي بدأها اليوم إلى جوبا.



ووفق بيان لوزارة الري، فقد رحبت واني بالدكتور محمد عبد العاطي، الذي أعرب عن عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم جميع أوجه التعاون بين البلدين.



جرى التشاور حول تدعيم التعاون بين البلدين، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة، والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة.



كما ناقش اللقاء أزمة سد النهضة، وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض، والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.