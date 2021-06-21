 سد النهضة.. وزير الري: مرونة مصر في المفاوضات قوبلت بالتعنت من إثيوبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سد النهضة.. وزير الري: مرونة مصر في المفاوضات قوبلت بالتعنت من إثيوبيا

وزير الري
وزير الري
محمد علاء
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:49 م
التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بياتريس واني، وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان، في أثناء الزيارة التي بدأها اليوم إلى جوبا.

ووفق بيان لوزارة الري، فقد رحبت واني بالدكتور محمد عبد العاطي، الذي أعرب عن عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم جميع أوجه التعاون بين البلدين.

جرى التشاور حول تدعيم التعاون بين البلدين، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة، والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة.

كما ناقش اللقاء أزمة سد النهضة، وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض، والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.

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