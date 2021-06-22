وكيل الصحة بدمياط يجتمع بمديري المستشفيات لمناقشة مشروع الزمالة

عقد السيد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا موسعًا بمديري المستشفيات العامة وبعض المستشفيات المركزية والنوعية، وقيادات مديرية الصحة بقاعة مستشفى التخصصي.



جاء ذلك لمناقشة عدة موضوعات، أهمها موقف مديرية الصحة بمشروع الزمالة المصرية، واعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة، إضافة إلى رصد الاحتياجات والمعوقات؛ من أجل الوصول إلى حلول فعالة.



وناقش الاجتماع ما تم الوصول إليه في المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والالتزام بالسعة الاستيعابية، كما توجه بالشكر لمديرى المستشفيات على مجهوداتهم خلال جائحة كورونا، مع مداومة المتابعة الجيدة لتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.



يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، طالبت بتفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة العملية التدريبية لأطباء الزمالة المصرية بجميع المستشفيات، تشمل قاعدة بيانات محدثة بصفة دورية، سواء للأطباء أو المستشفيات الموزعين عليها والأقسام المعتمدة للتدريب، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.