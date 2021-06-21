روسيا تكشف عن أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخية خلال معرض بطرسبورج الدولي

أعلنت شركة Almaz-Antey الروسية أنها ستكشف عن أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخية التي طورتها خلال فعاليات معرض بطرسبورج الدولي للصناعات العسكرية البحرية.

وأفادت الشركة - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - بأن "زوار المعرض سيتمكنون من التعرف على منظومة ريسورس الصاروخية الجديدة، التي ُصمِمَت لحماية السفن والمركبات البحرية من الهجمات الجوية القريبة، والمضادة لمختلف الأهداف المعادية بما فيها الصواريخ المجنحة القادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا".

كما سيتمكن زوار المعرض أيضا من التعرف على أحدث المنظومات الروسية الحديثة التي تُستخدَم في تدريب طواقم منظومات الدفاع الجوي، وسيكون بإمكانهم الاطلاع على قدرات منظومة Shtil-1 الصاروخية الدفاعية الحديثة، ومنظومة 9M317ME الصاروخية الروسية.

ومن بين الأنظمة الصاروخية التي ستستعرضها روسيا أيضًا، ستكون هناك منظومة "بالما" الصاروخية المدفعية، وصواريخ "كاليبر" المطوّرة، إضافة لمنظومات دفاع جوي مخصصة للمنشآت العسكرية الأرضية مثل منظومات Antey-4000.

وتخطط روسيا لتنظيم فعاليات المعرض العسكري الدولي للصناعات العسكرية البحرية هذا العام في مدينة بطرسبورج في الفترة ما بين 23 و27 يونيو الجاري، وستشمل الفعاليات أكثر من 20 حدثا و4 مؤتمرات علمية، كما سيتم خلاله عرض أحدث السفن والغواصات الروسية الحربية.