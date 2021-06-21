الرئيس اللبناني: لم نيأس من وصول المبادرات إلى حل في أزمة تشكيل الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لم ييأس من وصول المبادرات إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي كفلها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعضو مجلس النواب اللبناني جميل السيّد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدا حول الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ومواقف الأطراف منها.

وقال النائب جميل السيد - عقب اللقاء - إنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة التسريع بإيجاد الحلول في ضوء استمرار أزمة تشكيل الحكومة، وتطرق الحديث الى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها، على حد وصفه.