محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين موعدًا لاعتماد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، على أن تتاح النتيجة للطلاب عبر المواقع الرسمية المخصصة لإعلان النتيجة.

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان، اليوم الأحد، كنترول شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020 مؤكدًا أنه تمت متابعة المراجعة النهائية للمواد المختلفة وكذلك الطلبة الأوائل تمهيدًا لعرضها على اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، ثم اعتمادها من المحافظ. ​