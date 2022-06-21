معتقل فلسطيني لدى إسرائيل يوقف إضرابا عن الطعام استمر 111 يوما

أعلنت مصادر فلسطينية، أن معتقلا لدى إسرائيل أوقف اليوم الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 111 يوما بعد تلقيه تعهدات إسرائيلية بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، في بيان، إن المعتقل خليل عواودة، 40 عاما، من الخليل في الضفة الغربية علق إضرابه المفتوح عن الطعام "بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله" دون المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن عواودة "وصل إلى مرحلة صحية خطيرة وغير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أن مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده".

وبحسب البيان، كان عواودة أعلن في الثالث مارس الماضي إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري الذي يواجهه، إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون إسرائيل تحت ذريعة وجود "ملف سري".