صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مدافع الهاوتزر M-777 عيار 155 ملم، والتي تم تسلمها الولايات المتحدة ودول أوروبية لأوكرانيا، أصبحت «هدفا جيدا» لقواتها.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، في إفادة يومية اليوم الثلاثاء، إنه «خلال اليوم الماضي وحده تم تدمير 15 من تلك المدافع، معظمها في إحدى محطات السكة الحديدية، دون أن يتسنى لها إطلاق طلقة واحدة»,

وذكر أن صواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، دمرت أربعة مستودعات للذخيرة في جمهورية لوجانسك، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طرازBuk-M1 في دونيتسك، كما أنها ألقحت خسائر بأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، والفصائل القومية المتطرفة.

وقال البيان، إنه في إطار مكافحة البطاريات على محور دونيتسك، تمت إصابة فصيلتين أوكرانيتين من راجمات الصواريخ «أوراجان»، وفصيلتين من مدافع هاوتزر Giacint-B عيار 152 ملم.

وأشار كوناشينكوف، إلى أنه نتيجة الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية، تم القضاء على 570 من القوميين المتطرفين، إضافة إلى تدمير 13 دبابة ومدرعة أخرى و29 مركبة خاصة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز Su-25 في مقاطعة خاركيف، و19 طائرة بدون طيار في دونيتسك وخاركوف.

كما تم اعتراض خمسة صواريخ تكتيكية من طراز «توتشكا-أو»، و30 قذيفة من راجمات صواريخ «أوراجان» في لوجانسك ودونيتسك وخاركوف.

بذلك بلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 209 طائرات، و132 مروحية، و292 1 طائرة بدون طيار، و348 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و709 3 دبابات ومدرعة أخرى، و580 راجمة صواريخ و2065 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و3760 مركبة عسكرية خاصة.