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تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 7:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 7:53 ص

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 6 حالات في شنغهاي و3 حالات في العاصمة الصينية بكين.

وتم التعرف حديثا على ما مجموعه 25 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 6 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 10 في جيلين و6 في لياونينج و 3 في شنغهاي ، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت اللجنة إن 68 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الاثنين، من المستشفيات بعد تعافيهم ، ويوجد حاليا 809 حالات مؤكدة تخضع للعلاج في البر الرئيسى للصين.

ولم يشهد يوم الاثنين أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.


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